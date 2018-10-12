قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة 6 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة ، أنها سوف تقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات ، بداية من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الجمعة ، وحتى الساعة السادسة من صباح غدا السبت ، بهدف تنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة ، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع ، هي «حي الدقي ، حي العجوزة ، بين السرايات ، شارع جامعة القاهرة ، شارع مراد ، منطقة ميدان الجيزة ، شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة».

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وناشدت محافظة الجيزة ، الأهالي ، وأصحاب المخابز والمستشفيات ، وأقسام الشرطة ، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه.

وأعلنت المحافظة عن تخصيص أرقام طوارئ (125) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل.