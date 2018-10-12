حريق هائل بمخزن بحي الهرم.. والدخان يحجب الرؤية أعلى الطريق الدائري

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نشب منذ قليل، حريق هائل بمخزن يتبع حي الهرم، أسفل الطريق الدائري بالمريوطية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل، وعدم تخطى ألسنة اللهب للمخزن المشتعل.

ونتيجة الحريق تصاعدت اﻷدخنة الكثيفة أعلى دائرى المريوطية، والتي تسببت فى انعدام الرؤية بالطريق أمام حركة السيارات للقادم من الوراق اتجاه الهرم و العكس، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات

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ومن ناحيته، كشف مصدر أمنى، أن حريق مخزن حى الهرم أسفل الطريق الدائرى فى المريوطية لم يسفر عن وقوع أى مصابين وتشير التحريات اﻷولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربى فى المحول الكهرباء الكائن أسفل الكوبرى، ويجرى رجال الحماية المدنية عمليات محاصرة للنيران والسيطرة عليها.

وحرص اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، على متابعة الحادث عن كثب، حيث حضر بنفسه إلى موقع الحريق الذى شب بمخزن حى الهرم أسفل الطريق الدائرى فى المريوطية.

ويقوم الآن رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، بالاستماع ﻷقوال شهود العيان حول واقعة الحريق للوقوف على ملاباسات الواقعة وينتظر رجال المباحث تقرير الحماية المدنية الكامل عن الحريق كذلك سيقوم فريق من النيابة والمعمل الجنائي بالتواجد في موقع الحريق لمعرفة سبب نشوب الحريق.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا منذ قليل يفيد نشوب حريق داخل مخزن بمنطقة المريوطية، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات لإخماد الحريق.