شبورة مائية صباحا واضطراب في حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا السبت الموافق 13 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون مائل للحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

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وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

أما حالة البحر المتوسط ، فلفت خبراء الطقس إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط تكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 13 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 29 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 28 درجة.

قنا ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 32 درجة.

الأقصر ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 33 درجة.

أسوان ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 33 درجة.