وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل

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اليوم يفتتح وزير القوى العاملة ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل، قام وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ الغربية اللواء هشام السعيد اليوم بافتتاح ملتقى توظيف حيث يوفر 9120 فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص، حيث يقام باستاد طنطا الرياضي، ضمن فاعليات احتفال المحافظة بالعيد القومى لها، ويتيح 9120 فرصة عمل حيث يتراوح الحد الأدنى للأجور 1500 جنيه للجنسين على حد سواء فى 83 شركة متنوعة وذلك لحملة الشهادات العليا المتوسطة والمتوسطة وبدون مؤهل، إلي جانب المهن الفنية في كافة التخصصات والقطاعات المتنوعة.

اليوم يفتتح وزير القوى العاملة ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الملتقيات التى قامت بها الوزارة ومديرياتها في جميع محافظات الجمهورية قد حققت نجاحًا فى الإقبال على الوظائف بالقطاع الخاص يشتمل على أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، ويتيح للعاملين كافة حقوقهم من تأمين صحى واجتماعى، موضحا أن القطاع الخاص عامل أساسى ورئيسى للدولة فى تفعيل البناء والتنمية.

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وقال الوزير أن ملف التوظيف من أبرز الملفات التى تهتم بها الوزارة والذى تتطلب تكاتف وتعاون كافة الجهات للقضاء على للبطالة التى تضائلت نسبتها فى الربع الثانى من السنة الحالية إلى 9.9% من قوة العمل، بعدما كانت 4.13% فى سنة 2014، وذلك يرجع إلى بناء المشروعات القومية.