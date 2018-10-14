معلومات هامة حول المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو

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“مترو مصر الجديدة” إليك تسعة معلومات حول المرحلة الرابعة في خط المترو الثالث قبل بدء التشغيل التجريبي.
9 معلومات عن المرحلة الرابعة للخط المترو الثالث
- طول المترو يصل إلى أربعة كيلومترات، ويدخل بأربعة محطات نفقية.
- بعد أن يتم تشغيل الخط الثالث للمترو يسجل عدد محطات المترو حوالي ثلاثة عشر محطة بطول ستة عشر كيلومترات.
- ويتم تشغيل المشروع التجريبي خلال الفترة القليلة القادمة، وقبل انتهاء شهر أكتوبر الجاري لعام 2018.
- سوف يتم الافتتاح الرسمي للمرحلة الرابعة من الخط المترو الثالث مع نهاية العام الجاري 2018.
- سوف يتم العمل بالجزء الذي سوف يتم افتتاحه في نهاية عام 2018 للقطارات العاملة خلال الوقت الراهن للخط الثالث للمترو.
- تم البدء في أعمال تنفيذ المشروع الجاري في الثاني من شهر يوليو الجاري لعام 2015.
- تصل التكلفة الإجمالي للمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق حوالي 1.842 مليار جنيه مصري، و257 مليون يورو.
- تمويل المشروع تم من قبل خزانة الدولة المصرية.
- شارك في أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة لخط مترو الأنفاق الثالث تسعة شركات مختلفة.
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