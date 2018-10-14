معلومات هامة حول المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو

منذ 1 ساعة أخبار مصر
معلومات هامة حول المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو
مترو الأنفاق

“مترو مصر الجديدة” إليك تسعة معلومات حول المرحلة الرابعة في خط المترو الثالث قبل بدء التشغيل التجريبي.

9 معلومات عن المرحلة الرابعة للخط المترو الثالث

  • طول المترو يصل إلى أربعة كيلومترات، ويدخل بأربعة محطات نفقية.
  • بعد أن يتم تشغيل الخط الثالث للمترو يسجل عدد محطات المترو حوالي ثلاثة عشر محطة بطول ستة عشر كيلومترات.
  • ويتم تشغيل المشروع التجريبي خلال الفترة القليلة القادمة، وقبل انتهاء شهر أكتوبر الجاري لعام 2018.
  • سوف يتم الافتتاح الرسمي للمرحلة الرابعة من الخط المترو الثالث مع نهاية العام الجاري 2018.
  • سوف يتم العمل بالجزء الذي سوف يتم افتتاحه في نهاية عام 2018 للقطارات العاملة خلال الوقت الراهن للخط الثالث للمترو.
  • تم البدء في أعمال تنفيذ المشروع الجاري في الثاني من شهر يوليو الجاري لعام 2015.
  • تصل التكلفة الإجمالي للمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق حوالي 1.842 مليار جنيه مصري، و257 مليون يورو.
  • تمويل المشروع تم من قبل خزانة الدولة المصرية.
  • شارك في أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة لخط مترو الأنفاق الثالث تسعة شركات مختلفة.

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