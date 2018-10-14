حملات لتطهير ميادين محافظة القاهرة اليوم

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قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة بشن حملات تطهير لميادين والشوارع الحيوية بالمحافظة ورفع جميع الإشغالات بها، وقد تم تلك العمليات تحت إشراف “مدير أمن محافظة القاهرة”.

استهدفت حملات التطهير من الاشغالات ما يقارب من أربعة عشر حي وشارع في محافظة القاهرة، وقد باشر “حكمدار العاصمة” إزالة ما يقارب من ألفين ومائة إشغال من الطريق العام.

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أما بالنسبة إلى المرور فقد نحت القيادة العامة للمرور مع وكيل مرور محافظة القاهرة لقطاع شرق في العمل على ضبط أكثر من عشرة آلاف مخالفة مرورية، كما تم رفع خمسة عشر سيارة متروكة بسبب التعطل والتي أدت أيضا في تعطل سيولة حركة المرور.

صرح “مدير أمن محافظة القاهرة” قائلاً “الحملات مستمرة في محافظة القاهرة إلى حين القضاء على جميع المظاهر السلبية بالتعاون مع أجهزة محافظة القاهرة المختلفة، للعمل على إعادة الشكل الحضاري لجميع شوارع العاصمة، وإشعار المواطنين بتواجد القوات الأمنية للحفاظ على أمن وأمان الشوارع”.

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