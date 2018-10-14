تصريحات هامة من التنظيم والإدارة بشأن تقليص ساعات العمل

Advertisements

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ خلال فعاليات المؤتمر الذي تم عقده اليوم الموافق السبت الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018 من أجل الحديث عن “ملف الإصلاح الإداري داخل الدولة المصرية”.

وأوضح قائلاً “تم مخاطبة جميع المحافظين والوزراء من أجل الاستطلاع على رأيهم في كيفية تطبيق النظام الخاص بتقليص أيام العمل، ومنهم الشركة القابضة للكهرباء، وشركة الشرب والصرف الصحي من أجل التعرف على استهلاكات المرافق الحكومية المختلفة”.

Advertisements

وأكد “أنه قد تم عقد حوارات مجتمعية حضر فعالياتها المتخصصين والخبراء في الاقتصاد والمالية والقانون وكذلك علم النفس والاجتماع، والإعلام وممثلين من أعضاء مجلس النواب المصري من أجل مناقشة أبعاد موضوع تقليص ساعات العمل”.

أقرا المزيد تعرف على حصيلة بيع 61 سيارة خاصة بجمارك مطار القاهرة بالمزاد العلني