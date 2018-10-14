نيابة القاهرة تخلي سبيل المتسبب في مصرع شقيقة المطربة أنغام

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أمرت اليوم نيابة القاهرة الجديدة تحت رئاسة المستشار “محمد سلامة” وإشراف من المحامي العام الأول للنيابات المستشار أحمد حنفي بإخلاء سبيل المتسبب في مصرع المطربة “غنوة” شقيقة المطربة أنغام.

وقد تبين أن المتسبب في الحادث هو طبيب كان يقود سيارته الملاكي في شارع التسعين القائم في “القاهرة الجديدة”، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

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وأكدت الطبيب خلال التحقيقات التي تم إجرائها من قبل النيابة أن المطربة غنوة كان تسير ببطء في شارع التسعين بمصر الجديدة، وفجأة توقفت بسيارتها واصطدم بها بعد أن فشل في السيطرة على سيارته.

وأضاف المتهم أنه قد حاول إنقاذها من خلال الإسراع إلى أقرب مستشفى لها، اختتم حديثه خلال التحقيق قائلاً “مش فاهم حتى الآن كيف وقعت الحادثة”.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن الفنانة “غنوة محمد على سليمان” هي شقيقة الفنانة “أنغام محمد علي سليمان” الشهيرة بأنغام قد توفيت عصر أمس الموافق يوم الجمعة عن عمر يناهز الثلاثين عاماً، ودفنت في مقابل عائلتها.

وللفنانة غنوة العديد من الأعمال الفنية، وقد بدأت دخولها إلى مجال الفن، وبالتحديد مجال التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل “الأب الروحي”، كما شاركت في تمثيل فيلم “عبيد وأحلام”، والذي لم يعرض إلى الوقت الراهن.

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