حركة المرور في القاهرة اليوم الأحد 14/10/2018

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تؤثر على سيولة الحركة المرورية داخل محافظة القاهرة اليوم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عدد من المؤثرات تتمثل في وجود كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو لجميع القادمين من محافظة الجيزة و المتوجهين إلى القاهرة.

إلى جانب وجود كثافات مرورية أيضا أعلى محور الثورة، ومطلع “كوبري الحرفيين” في اتجاه “جوزيف”، إلى جانب حادث تصادم بين سيارتين أعلى مطلع كوبري الفردوس باتجاه “العروبة، والرحمن الرحيم”.

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وتتسبب سيارة قد تعطلت بسبب تصادمها ع البلدور الأيسر من “نفق الأزهر” في اتجاه “الأوبرا”، وتؤثر أيضا على حركة السير خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وقع حادث تصادم بين سيارتين أسفل الطريق الدائري القادم من طريق الأوتوستراد والمتجه إلى “كوبري التونسي”، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

تؤثر على السيولة المرورية اليوم الموافق الأحد وجود تسريب مياه في الجزيرة الواسطى بالعروبة في طريق “الفنجري المتجه للاستثمار”، إلى جانب وجود كثافات مرورية أعلى “كوبري أكتوبر” أمام القادمين من الشرق و المتوجهين إلى الجيزة ومنطقة وسط البلد.

قامت على الفور الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة بالدفع بالعديد من القوات الأمنية المرورية إلى جانب الدفع بالأوناش مع أجل رفع إشغالات الطرق التي تسببت عنها الحوادث والأعطال مما يساهم في تسهيل حركة المرور.

أما باقي المناطق في محافظة القاهرة والميادين تسيير بها الحركة المرورية بشكل طبيعي دون التأثر بشكل كبير على السيولة المرورية، وتزيد من الكثافات المرورية خلال فترة الصباح توجه العاملين إلى مقار أعمالهم، وكذلك توجه الطلاب إلى مدارسهم.

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