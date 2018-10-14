حقيقة زيادة أسعار البنزين مع بداية عام 2019

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صرح المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الدكتور “هاني يونس” عن نفيه لكل ما يتم ترديده من أنباء خاصة برفع أسعار الوقود المتمثل في “أسعار المواد البترولية” مع بداية العام الجديد 2019.

أعلنت الإعلامية “أسماء مصطفى” خلال تقديمها فقرات برنامج “هذا الصباح” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “أكسترا نيوز” صباح اليوم الموافق الأحد إن كل ما يتم ترويجه بشأن رفع أسعار الوقود مع بداية العام الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعد أخبار عارية تماماً من الصحة وقد تم تداول تلك الأنباء دون تحري صدقها.

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