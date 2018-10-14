بدء حجز وحدات مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر.. تعرف على التفاصيل

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قررت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، الموافق 14 أكتوبر، طرح عدد 7 آلاف وحدة سكنية، بمشروع”JANNA”، للإسكان الفاخر، وهي متوفرة بمساحات تتراوح بين 115 و150 م2، بمدن (6 أكتوبر– الشروق – دمياط الجديدة – الشيخ زايد – العبور – المنيا الجديدة)، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني على الموقع التالي هنا .

وسوف يبدأ التقديم لحجز الوحدات السكنية عبر الموقع الإلكتروني، بداية من اليوم الأحد، (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، وسوف يستمر التقديم للحجز حتى الساعة 11:59 مساء يوم الأحد 4/11/2018، بينما سيبدأ الحجز من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 19/11/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم الخميس 13/12/2018، والتخصيص بأسبقية الحجز (online).

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عدد الوحدات المتاحة في كل مدينة بها المشروع وموقعها بالضبط

أولًا: في مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 2688 وحدة سكنية بـ (112 عمارة)، بمنطقة التوسعات الشمالية بجوار أرض جامعة القاهرة، ويتميز الموقع بالقرب من الطرق الرئيسية (طريق وصلة دهشور الشمالية – محور 26 يوليو – طريق مصر إسكندرية الصحراوي)، إضافة إلى قربه من مشروع مول العرب، وجامعة مصر، وبورتو أكتوبر، ويحد الموقع شمالاً مشروعات بيت الوطن، وشرقاً مشروع إسكان جامعة القاهرة، وغرباً مشروع(I City( أكتوبر، وجنوباً نادي الصيد، ومشروعات سكنية متميزة.

ثانيًا: في مدينة الشيخ زايد، تم طرح 912 وحدة سكنية بـ (38 عمارة)، بمنطقة المحور المركزي شمال الإسكان الحدائقى، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، وتوسطه لمناطق سكنية وخدمية مميزة قائمة مثل (كمبوند زايد دوينز – حدائق المهندسين – مشروع الجمان – الإسكان الحدائقى – أنشطة تجارية مميزة).

ثالثًا: فى مدينة العبور، تم طرح 816 وحدة سكنيةبـ (34 عمارة)، بمنطقة مركز المدينة – شمال الحي الأول، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية، والقرب من الطريق الشريانى بالمدينة، ويقع بالقرب من أنشطة خدمية، ولاسيما الترفيهية والرياضية، مثل نادى العبور، وكذا أنشطة تعليمية مميزة، كما يتوسط مناطق سكنية قائمة.

رابعًا: في مدينة دمياط الجديدة، تم طرح 1056 وحدة سكنية بـ (44 عمارة)، بمنطقة الحى المتميز شرق مشروع “دار مصر”، ويتميز الموقع بوقوعه على طرق رئيسية، وبالقرب من مدخل المدينة، ويقع ضمن منطقة سكنية مميزة تضم أراضى للإسكان الأكثر تميزاً، ومشروع “دار مصر”، وبالقرب من مناطق خدمية مختلفة.

خامسًا: فى مدينة الشروق، تم طرح 1176 وحدة سكنية بـ (49 عمارة)، بمنطقة مركز خدمات المدينة (2) جنوب مشروع “دار مصر”، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، وبالقرب من أنشطة خدمية وسكنية مميزة، منها مشروع “دار مصر”.

سادسًا: فى مدينة المنيا الجديدة، تم طرح 528 وحدة سكنية بـ (22 عمارة)، بمنطقة المركز الترفيهى – جنوب نادى المهندسين، ويتميز الموقع بوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادى، التى تضم نادى المنيا الرياضى، ونادى الطيران، ونادى المهندسين، ونادى الشرطة، وبالقرب من مناطق سكنية مميزة قائمة، ومناطق خدمية.

الشروط المالية لحجز وحدة سكنية في مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر

وعن الشروط المالية الخاصة بالحجز ، صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة داخل كراسة الشروط وشاملة نسب التميز لكل وحدة.

ثم يتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمة الوحدة، والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط كذلك فإنه عند التعاقد سيتم تحديد قيمة تقديرية (1 % من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، تُسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه فى العام التالى على أن يتم عمل التسوية فى نهاية العام، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه يتم تسديده، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـACH، عن طريق جميع البنوك أو هيئة البريد، أو تحويل داخلى ببنك التعمير والإسكان، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً “سارية”).

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لحجز وحدة سكنية في مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر

من ناحيته ذكر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية:، أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحجز وهي ألا يكون قد سبق للمتقدم وزوجته وأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر، أو وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، ويتم سداد مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه، واستكمال سداد 15 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، خلال الفترة من 19/11/2018، وحتى 17/12/2018، وبحد أقصى، وفى حالة السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7 % من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز.

وزاد المهندس طارق السباعى، أن 10 % من إجمالي ثمن الوحدة يتم سدادها خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 15 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بإحدى الطرق التالية: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويجوز سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات، محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل) ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، ويمكن سداد باقي ثمن الوحدة وفقاً لقواعد وشروط برنامج التمويل العقارى، شريطة سداد الأقساط ربع السنوية بنظام السداد على 3 سنوات بدون فوائد لحين الحصول على موافقة جهة التمويل.