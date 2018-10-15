الصحة تعلن عن خطة مكافحة أمراض الشتاء لعام 2018

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صرحت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة والسكان اليوم عن الانتهاء من إعداد الخطة السنوية من أجل مكافحة أمراض فصل الشتاء لعام 2018، حيث تؤدي التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء إلى خلق ظروف مواتية من أجل انتشار عدد من الأمراض.

وأوضحت المصادر أن اتباع العادات الصحية والعادات السلمية تلعب دور كبير في حماية الأشخاص من الإصابة بالأمراض، وأضاف أن خطة مكافحة أمراض فصل الشتاء لعام 2018 تهدف إلى العمل على الرصد بشكل دقيق وعدم حدوث أي تفشيات وبائية لبعض من أمراض الشتاء، وكذلك العمل على الحد من وقوع إصابات بالأمراض التنفسية وفي مقدمتها “النكاف، والأنفلونزا، والالتهاب السحائي، وكذلك الحصبة”.

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وأوضحت المصادر إن المشاركة المجتمعية لها دور فعال في العمل على رفع الوعي الثقافي، وأشار إلى رفع درجة الاستعدادات في جميع المنشآت الصحية إلى جانب مراجعة معايير الجودة الطبية من أجل العمل على نجاح خطة مكافحة أمراض فصل الشتاء لعام 2018 إلى جانب التركيز على البعد البيئي وخصوصاً في المستشفيات والمعامل.

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