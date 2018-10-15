تصريحات مثيرة حول أعداد العقارات القديمة التي تحتاج إلى ترميم

Advertisements

أعلن رئيس منتدى ملاك العقارات القديمة المهندس مجدي حجازي قائلاً “إن الدولة المصرية قد طلبت من ملاك العقارات بشكل عام العمل على تخفيض قيمة الإيجار وذلك لثلاثة مرات، وبعد ذلك طلبت من ملاك العقارات أيضا العمل على تثبيت قيمة الإيجار”.

وأضاف “إن الدولة لم تكتفي بكل هذا بل أعطت للساكن حق التأبيد في السكن وتوريثه”، وأكد أن أوضاع العقارات القديمة أصبحت خلال الوقت الراهن سيئة جداَّ بسبب ضعف العائد منها.

Advertisements

وأشار “إن هناك ما يقارب من ثلاثمائة ألف عقار قديم في أمس الحاجة إلى عمليات الترميم، ومائة ألف من العقارات القديمة لن يجدي معها أي ترميم”.

أقرا المزيد 6 مواد تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليها