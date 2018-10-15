السيسي يزور روسيا لمدة 3 أيام.. وقمة ثنائية منتظرة مع الرئيس بوتين

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توجه منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو في زيارة قصيرة تستغرق فقط ثلاثة أيام، يلتقي خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لعقد قمة مشتركة لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

وصرح مصدر برئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يصل اليوم الإثنين، جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة لمدة 3 أيام، يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ستشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وموسكو على جميع الأصعدة، ومواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيزها ودفعها للأمام.

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وأضاف المصدر الرئاسي، أنه من المقرر أن يلتقي السيسي برئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، وكبار المسئولين الروس، للتشاور حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يخدم طموحات الشعبين الصديقين.

كذلك وفي إطار جهود تعزيز العلاقات البرلمانية والشعبية بين مصر وروسيا؛ سوف يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علما بأنها المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي.