“مدبولي” يصل ميت غمر ويتفقد المدرسة الثانوية الصناعية

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توجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، صباح اليوم الإثنين، الموافق 15 أكتوبر، إلى محافظة الدقهلية في زيارة لتفقد بعض المشروعات التنموية، وبعض مرافق المحافظة.

وفور وصوله المحافظة استهل رئيس الوزراء زيارته بمدرسة ميت غمر الثانوية الصناعية، لتفقدها ومشاهدة الورش الموجودة بالمدرسة والتى تشمل سبعة ورش بمختلف التخصصات، فى بداية زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الدقهلية.

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وكان كلا من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ووزيرة الصحة هالة زايد، قد سبقا “مدبولي”، ووصلا إلى المدرسة واستقبلهما الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، كذلك حضر عدد من أعضاء مجلس النواب، وعلى عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وخلال زيارته للمدرسة الصناعية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول القدرة الاستيعابية لمجمع المدارس بالمنطقة، وشدد على التركيز على التوسع في إنشاء المدارس بمقدار ٦ مدارس، بالإضافة إلى المدارس الموجودة لتقليل الكثافات وحل هذه المشكلة.

بعد الاستماع إلى شرح القدرة الاستيعابية لمجمع المدارس، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بحصر المراكز ذات الكثافة، وتحديد مواقع لبناء مدارس جديدة لمواجهة أى كثافات مدرسية، جاء ذلك خلال تفقده المدرسة الفنية التكنولوجية بميت غمر.

جدير بالذكر أن المدرسة الصناعية الميكانيكية تتضمن ورش نسيج وكهرباء ولحام وتركيبات ونجارة وأثاث وزخرفة وإعلان.