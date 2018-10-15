تعرف على موعد تنفيذ طريق (سفاجا – مرسى علم)

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توقع رئيس هيئة الطرق والكباري ، اللواء عادل ترك ، اليوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، انتهاء إنشاء وتنفيذ طريق (سفاجا ـ مرسى علم) المدرج في المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق ، بطول 200 كيلو متر وتكلفة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه ، خلال شهر فبراير المقبل.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الإثنين ، قال اللواء عادل ترك ، إن الطريق الجديد سوف يكون موازيا لطريق (سفاجا – مرسى علم) القديم ، كما أنه يخدم المناطق السياحية الموجودة في محافظة البحر الأحمر ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن الهيئة حققت معدلات تنفيذ متقدمة في المشروع.

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