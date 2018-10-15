عرفات: ديسمبر 2020 موعد افتتاح مترو الخط الثالث العتبة – الكيت كات

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اجتمع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، صباح اليوم الإثنين، الموافق 15 أكتوبر، مع ممثلي الشركة المنفذة للجزء الأول للمرحلة الثالثة لخط المترو الثالث، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل وهيئة الأنفاق.

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة النقل، فإن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة معدلات التنفيذ فى محطات هذا الجزء الذى يشمل أربع محطات نفقية تحت الأرض وهى: “جمال عبد الناصر، ماسبيرو، الزمالك، الكيت كات”، وذلك بعد امتداده من محطة العتبة، وسيتم الانتهاء من تنفيذهم وافتتاحهم بحلول ديسبمبر 2020.

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وخلال الاجتماع استعرض الوزير معدلات وخطوات التنفيذ فى المحطات، والتقدم فى أعمال الحفر التى يقوم بها الحفار العملاق بين محطتى العتبة وجمال عبد الناصر.

وأوضح “عرفات” أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل وهي: (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر

كذلك أشار وزير النقل خلال الاجتماع الموسع مع مسئولي الشركة المنفذة لمترو الأنفاق، إلى أن المرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى “الكيت كات” غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائرى عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

وأشار هشام عرفات، وزير النقل إلى أنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاءك

الجزء الأول: من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية وهى (ناصر، ماسبيرو، الزمالك، الكيت كات)، وسيتم افتتاحه فى ديسمبر 2021.

الجزء الثانى: من المرحلة الثالثة بطول 6،6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية و4 محطات علوية) وهى (السودان، إمبابة، البوهى، القومية العربية، الطريق الدائرى، المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) وسيتم افتتاحها فى يونيو 2022.

الجزء الثالث: من المرحلة الثالثة بطول 7،1 كم ويمتد من محطة “الكيت كات” حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهى التوفيقية، وادى النيل، جامعة الدول، بولاق الدكرور، جامعة القاهرة وسيتم افتتاحها فى نوفمبر 2022.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث من مترو الأنفاق، يبلغ طولها 17,7 كم، بتكلفة مليار و530 مليون يورو، و10.5 مليار جنيه