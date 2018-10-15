مجلس الوزراء يدرس مقترح “الكهرباء” تركيب عدادت كودية بالعقارات المخالفة

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يبدأ مجلس الوزراء اليوم في مناقشة مقترح تقدمه وزارة الكهرباء، بإمكانية فتح باب تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة مرة أخرى بعد انتهاء المهلة الأولى التي بدأت في يناير وانتهت في يونيو الماضي من العام الجاري.

وذكر مصدر بوزارة الكهرباء، أنه بمطلع نوفمبر المقبل، من المقرر أن يلتقي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمناقشة مقترح إعادة تركيب العدادات بالعقارات المخالفة.

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وفي نفس السياق كان عدد من نواب البرلمان قد تقدم بطلبات إلى وزير الكهرباء لإعادة استقبال طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية بعقاراتهم المخالفة لا سيما بعد تكثيف المحاضر والغرامات على المخالفين.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحديد موعد فتح باب تركيب العدادات بعد انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة هذا المقترح مع وزير الكهرباء، مؤكدا أن ما يتردد عن أن الموعد سيكون بنهاية العام الجاري غير صحيح.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء قد أصدرت تقريرا أعلنت فيه، أنه تم تركيب نحو مليوني عداد كودي ، منذ بداية مشروع تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة في 2015، وحتى الآنن ووزارة الكهرباء تستهدف تركيب أكثر من ذلك.

هذا وتهدف وزارة الكهرباء من تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة ضمان مستحقاتها وتقليل الفقد التجاري والفني بجانب أيضا تجنب المواطنين الغرامات والمحاضر.