الإفتاء توضح حكم قطع صلة الرحم

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صرحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن الشريعة الإسلامية نهت عن قطع صلة الرحم، حيث أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام لما لها من أثر عظيم في الدنيا والآخرة.

وأعلنت دار الإفتاء عبر صفحتها الإلكترونية “صلْ رحمك وقف بجانبهم، ولو لم تجد ترحاباً منهم، وابتغ الثواب من عند الله”، وأضافت أن نبينا الكريم قد حذر من قطع صلة الأرحام وعدم التجاوب مع الراغب في وصلها.

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واستشهدت دار الإفتاء المصرية بما رواة مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه “إن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابةً أصلهم ويقطعونني، وأُحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهم الْمَلَّ ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك”، ومعنى كلمة تُسِفُّهم الملَّ: أي كأنك تطعمهم الرماد الحار، وهذا تشبيه على الآثم الكبير الواقع عليهم.

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