جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة حسن مالك وآخرين

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تنظر اليوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري محكمة جنايات القاهرة التي يتم انعقادها في معهد أمناء الشرطة بطرة من أجل محاكمة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين “حسن مالك” وعدد أخر من المتهمين في القضية التي تم معرفتها تحت مسمى “الإضرار بالاقتصاد القومي، وتمويل الإرهاب” بعد استكمال سماع الشهود.

وسوف تعقد جلسة اليوم برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي”، وعضوية حسن السايس، والمستشار مختار عشماوي، و حمدي الشناوي لأمانة السر، ومحمد الجمل لأمانة السر أيضا.

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ويجدر هنا الإشارة إلى قيام نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف من المحامي العام الأول للنيابة المستشار “خالد ضياء الدين” بضبط القيادي في جماعة الإخوان حسن مالك، كما قامت النيابة بتفتيش مسكنه، وقد أسفر التفتيش عن العثور على مطبوعات لجماعة الإخوان تضر بالاقتصاد المصري القومي الوطني، وقد أفادت تلك المنشورات إلى كيفية العمل على خلق طلب دائم ومستمر إلى العملة الأمريكية “الدولار” من أجل خفض قيمته أمام العملة المصرية “الجنيه”.

كما تضمن المنشورات المضبوطة على عدد من العمليات الإرهابية التي هدفت إلى الإضرار بالقطاع السياحي، وتستهدف رجال الجيش والشرطة المصريين، كما استهدفت المنشورات بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الوفود الأوروبية والروسية .

كما تضمن المنشورات التي عثرت عليها نيابة أمن الدولة العليا على قائمة تضمن على الشركات السعودية والأمريكية والإماراتية العاملة داخل السوق المصري، كما تضمن أيضا على وجود خريطة لخطوط الغاز داخل الأراضي المصرية بغرض استهدافها من قبل العمليات الإرهابية.

كما تم العثور على مطبوعات صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين تحث على استعمال القوة والعنف ضد النظام السياسي الحاكم داخل الدولة المصرية، كما عثرت النيابة في مساكن بعض من المتهمين الأخرين علن مطبوعات تتضمن دعوة جماعة الإخوان المسلمين للتجمهر وقطع الطرق، والتأثير على الرأي العام المصري.

كما تم ضب مبالغ مالية ليس بالعملة المصرية ولكنها بالعملات الأجنبية كانت معدة من أجل إمداد أعضاء من الجماعة الإرهابية والعمل على تمويل عدد من الجماعات والتنظيمات الإرهابية القائمة في شمال سيناء من أجل إجراء عدد من العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

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