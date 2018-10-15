تعرف على موعد افتتاح مترو «العتبة – الكيت كات»

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اجتمع وزير النقل والمواصلات ، الدكتور هشام عرفات ، اليوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، مع الشركة المنفذة للجزء الأول من المرحلة الثالثة لخط المترو الثالث للأنفاق ، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت ، نائب وزير النقل ، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، وقيادات وزارة النقل وهيئة الأنفاق.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة النقل اليوم الإثنين ، قال الدكتور هشام عرفات في بداية الاجتماع ، اللقاء يأتي في إطار متابعة معدلات التنفيذ في هذا الجزء من العمل في مترو الأنفاق ، والذي يشمل 4 محطات نفقية ، هي «جمال عبد الناصر ، ماسبيرو ، الزمالك ، والكيت كات» ، وذلك بعد امتداده من محطة العتبة.

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كما استعرض وزير النقل والمواصلات خلال الاجتماع ، معدلات التنفيذ في المحطات ، والتقدم في أعمال الحفر التي ينفذها الحفار العملاق بين محطتي العتبة وجمال عبد الناصر ، موضحا أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل ، هي «الأعمال الإنشائية والتشطيبات ، أعمال السكة ، أعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير ، الأعمال الإلكتروميكانيكية ، تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة ، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر».

وأكد الدكتور هشام عرفات ، أن المرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كيلو متر ، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية ، تمتد من «العتبة» حتى «الكيت كات» غربا ، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج ، واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

وزاد وزير النقل والمواصلات، أنه سوف يتم التنفيذ على 3 أجزاء ، الأول من المرحلة الثالثة بطول 4 كيلو مترات ، ويمتد من العتبة حتى الكيت كات ، وتشتمل على 4 محطات نفقية ، وهي « جمال عبد الناصر ، ماسبيرو ، الزمالك ، والكيت كات» ، ويفتتح في ديسمبر 2021 ، أما الجزء الثاني من المرحلة الثالثة ، فهو بطول 6.6 كيلو متر ، ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج ، وتشمل 6 محطات ، «محطة نفقية ومحطة سطحية و4 محطات علوية» وهي «السودان ، إمبابة ، البوهي ، القومية العربية ، الطريق الدائري ، والمحطة التبادلية عند محور روض الفرج» ، وتفتتح في يونيو 2022 ، بينمل الجزء الثالث من المرحلة الثالثة ، يكون بطول 7.1 كيلو متر ، ويمتد من محطة «الكيت كات» حتى جامعة القاهرة ، وتشمل 5 محطـات «3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية» ، وهي «التوفيقية ، وادي النيل ، جامعة الدول العربية، بولاق الدكرور ، وجامعة القاهرة» ، وتفتتح في نوفمبر 2022 ، وتبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاقنحو 44.5 مليار جنيه.