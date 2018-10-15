طقس مائل للبرودة وأمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة غدا الثلاثاء ، الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون مائل للحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وعلى خليج السويس وعلى البحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء ، الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 28 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 18 درجة ، العظمى 27 درجة.

الغردقة ، الصغرى23 درجة ، العظمى 32 درجة.

شرم الشيخ ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 31 درجة.

قنا ، الصغرى 20 درجة ، العظمى33 درجة.

أسوان ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 34 درجة.