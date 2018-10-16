«القوى العاملة» لـ«المصريين»: مفيش وظائف في الحكومة نهائيا

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قال وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، إن العقود المؤقتة للمدرسين أوشكت على التلاشي بشكل تام ، في نظام التعليم الجديد ، وأضاف: «لا يوجد مدرس يتقاضى 600 جنيه».

وخلال حواره في برنامج «الحياة اليوم» ، المذاع على قناة الحياة ، تقديم الإعلامية لبنى عسل: «هناك فرص عمل تبدأ رواتبها من 1800 حتى 2000 جنيه ، لكننا نفاجئ بأن الناس تريد العمل في القطاع العام ، رغم أن هذه الرواتب أكبر بكثير من رواتب الوظائف الحكومية ، كما أن الدولة أعلنت عدم وجود وظائف خالية في الحكومة أو القطاع العام خلال هذه الفترة بشكل نهائي».

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وأضاف وزير القوى العاملة ، موجها حديثه للشباب: «اكتسبوا المهارات والخبرة المجتمعية ، لازم تنقلوا نفسكم وتنهوا حركة السكون ، أنا في بداية حياتي مستنتش لحد ما تجيلي وظيفة ، ودورت على حاجةأتعلم منها ، واشتغلت سنة ونص لحد ما بقى عندي الإدراك والخبرة المجتمعية ، اللي نقلتني لمكان أفضل ، إداني العائد المادي والوضع الاجتماعي اللي كنت بدور عنه».