تعرف على أهم تصريحات وزير التموين بشأن تحديث بيانات البطاقات التموينية

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عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مؤتمرا صحفيا أمس الاثنين، استعرض خلاله آخر التطورات المتعلقة بتحديث بيانات بطاقات التموين التي بها أخطاء، وإضافة المواليد الجدد على البطاقات.

وخلال اللقاء وجه وزير التموين عدة رسائل للمواطنين وأصحاب المخابز والمزارعين، كانت على النحو التالي:-

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1- ليس من حق من يمتلك سيارة مرسيدس أن يمتلك بطاقة تموينية، أو من لديه شركة خاصة.

2- من يتقاضى 10 آلاف جنيه لن يسمح له بصرف سلع تموينية.

3- تدشين موقع إلكتروني يتيح للمواطن تحديد المكان الذي يريد صرف الخبز منه، مع تغيير المكان إلكترونيًا.

4- إغلاق باب التعديلات وتحديث البطاقات 7 نوفمبر المقبل.

5- فتح باب التظلمات على الحذف بدء من شهر ديسمبر.

6 – 3600 منفذ لمشروع جمعيتي، 60% في الصعيد، و40% بباقي محافظات الدلتا.

7 – تجهيز 1200 مجمع للسلع الاستهلاكية.

8- من يسافر خارج البلاد ليس له الحق في صرف التموين.

9- فتح باب التظلمات لمعرفة من يستحق الدعم، ومن ظُلم في تقدير دخله الشهري.

10- أسعار الأرز لن ترتفع، ولن نسمح بممارسات تجارية خاطئة.

11- سعر الأرز يتراوح بين 8 و8.5 للكيلو، والأسعار الاسترشادية بناءً على التكلفة.

12- فدان الأرز ينتج 3.8 طن، ويحقق ربح 10 آلاف جنيه.

13- أي مخبز يتجاوز الشروط الفنية لن يحصل على حصته من الدقيق.

14- يتوفر لدينا 10.5 آلاف طن من الأرز الشعير، والأرز الأبيض 38 ألف طن.

15- سننتهي خلال شهر نوفمبر المقبل من إعلان قواعد المستبعدين من التموين.

16- إيقاف البطاقات غير السليمة، أو حذف المتعطلة لمدة من 3 إلى 9 أشهر، من قائمة الانتظار.

17- لن نحول الدعم إلى نقدي: “لو أعطينا المواطن الفلوس في إيده الأسعار هتولع ولن نستطيع السيطرة على السوق”.

18- لم نحذف أي مواطن عشوائيًا من بطاقات التموين.

19- صرف السلع التموينية على بطاقات التموين يحقق التوازن في الأسواق.

20- تشكيل لجنة فنية لفحص المخابز والمطاحن.​

وكانت قد أعلنت الوزارة فى وقت سابق عن بدء تحديث البيانات واضافة المواليد على بطاقات التموين .