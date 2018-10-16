الحكومة تكشف عن اسم أول محافظة خالية من العشوائيات قريبا

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قال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن مشروع مدينة الأثاث في دمياط فخر لمصر ، من تتفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، مضيفا: «المشروع رائع بكل المقاييس».

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الثلاثاء ، عقب تفقد وحدات الإسكان في النورس بمحافظة بورسعيد ، أضاف رئيس مجلس الوزراء ، أنه تفقد عددا من المشروعات في محافظة بورسعيد ، بينها مدارس ومستشفيات ، وحرص كذلك على زيارة المنطقة الصناعية، مؤكدا نجاح مشروعات الشباب.

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وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، قائلا إن محور 30 يونيو مشروع هندسي رائع ، وتم الانتهاء من النصف الشمالي له ، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية العام المقبل ، مضيفا: «هناك إسكان بديل للعشوائيات في محافظة بورسعيد ، خاصة وأن رئيس الجمهورية وجه بتطويرها».

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن محافظة بورسعيد سوف تكون أول محافظة يتم إعلانها خالية من العشوائيات ، وسوف تكون من المدن الذكية ، مشيرا إلى أن سوق السمك الجديد الذي تفقده في محافظة بورسعيد ط نقلة حضارية بكل المقاييس ، وتسعى الحكومة لتكراره في عدد من المحافظات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أنه ناقش مع نواب محافظة بورسعيد ، عددا من المشكلات التي تواجه المحافظة ، بينها الإسكان والصحة ، موضحا أن محافظة بورسعيد أكبر محافظة تم تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بها على أرض الواقع.