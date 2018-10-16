الحكومة: مستشفى النصر التخصصي يخفف الضغط عن «أبو الريش» ويخدم 6 محافظات

Advertisements

قال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن مستشفى النصر التخصصي في محافظة بورسعيد ، من المقرر أن يخدم 6 محافظات ، وذلك بغرض تخفيف الضغط عن مستشفى أبو الريش.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الثلاثاء ، عقب تفقده مستشفى النصر التخصصي في محافظة بورسعيد ، أضاف رئيس مجلس الوزراء ، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تمكنا من مواجهة أزمة تعثر مشروع مستشفى الأطفال التخصصي في محافظة بورسعيد.

Advertisements

وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، أن الحكومة سوف تنتهي من مشروع مستشفى الأطفال التخصصي في بورسعيد ، بنهاية العام الحالي ، وذلكربناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أنه حرص على تفقد المستشفيات في بورسعيد ، استعدادا لبداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد.