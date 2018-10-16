رياح على جنوب سيناء واضطراب حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة غدا الأربعاء ، الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وعلى الوجه البحري ومحافظة القاهرة ، حيث يكون الطقس مائل للحرارة على محافظات الجنوب خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

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وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، وذلك حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، إلى أن حالته تكون خفيفة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على كل منهما فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 28 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 27 درجة.

قنا ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 32 درجة.

الأقصر ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 33 درجة.

أسوان ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 33 درجة.