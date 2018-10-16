السيسي في سوتشي للقاء بوتين غدا

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غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إلى مدينة سوتشي الروسية ، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الأربعاء ، في لقاء قمة ، بينما عقد مباحثات اليوم مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.

ويتناول لقاء السيسي وبوتين ، تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا في المجالات كافة ، فضلا عن توسيع التعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة ، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ألقى كلمة اليوم الثلاثاء أمام المجلس الفيدرالي الروسي ، تحدث فيها عن العلاقات الوطيدة التي تربط مصر وروسيا ، حيث يحتفل البلدان هذا العام بمرور 75 عاما على بداية تأسيس العلاقات ، التي تميزت في كل الأوقات بالعمق والخصوصية ، وهو الأمر الذي تجلى في أوقات الشدائد والأزمات.