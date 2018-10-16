«الحكومة» تكشف عن رواتب الفتيات في مجمع الصناعات الصغيرة: 4 آلاف جنيه مصري

Advertisements

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري ، المستشار نادر سعد ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن مجمع الصناعات الصغيرة في محافظة بورسعيد ، يضم 58 مصنعا ، بينها مصنعا صغيرا ينتج ملابس ويتم تصديرها إلى أوروبا.

وخلال مداخلته الهاتفية مع برنامج «صالة التحرير» ، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية ، أوضح المستشار نادر سعد ، أن رواتب الفتيات العاملات في المصنع ، تتراوح بين 2500 حتى 4000 جنيه مصري.

Advertisements

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري ، أن معظم المصانع الموجودة في محافظة بورسعيد ، تعمل في إنتاج الملابس ، لافتا إلى أن إنشاء 4500 مصنع على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، بمثابة تحد للحكومة لكي تنجح في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.