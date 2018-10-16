رئاسة الجمهورية تتضامن مع السعودية في أزمة «خاشقجي».. وتحذر من تسييس القضية

منذ 23 دقيقة أخبار مصر
رئاسة الجمهورية تتضامن مع السعودية في أزمة «خاشقجي».. وتحذر من تسييس القضية
بسام راضي

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن مصر تقف مع المملكة العربية السعودية ، وتحذر من تسييس قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، بدلا من التحقيق الشفاف.

وخلال لقائه مع مراسلة قناة «روسيا اليوم» ، اليوم الثلاثاء ، أضاف السفير بسام راضي ، أن العلاقات المصرية الروسية راسخة واستراتيجية ، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى موسكو ، تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن جميع الملفات الثنائية والإقليمية والسياسية ، سوف تكون على طاولة المباحثات ، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ونظيره عبد الفتاح السيسي ، خاصة مكافحة الإرهاب وجلب الاستثمارات.

وأوضح السفير بسام راضي ، أنه تمت استعادة خط الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو ، وجار الآن التباحث بشأن استئناف خط الطيران لشرم الشيخ والغردقة.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إلى أن التعاون التجاري بين مصر وروسيا ، وصل إلى مستوى غير مسبوق ، ما يعكس بدوره قوة العلاقات بين البلدين ، ومن بين علامات قوة هذه العلاقات ، محطة الضبعة النووية ، وهناك أيضا في محور قناة السويس منطقة شرق بورسعيد ، والمنطقة الصناعية الروسية ، والتي سوف تفتح المجال أمام شركات روسية كثيرة.

وزاد السفير بسام راضي ، أن هناك توافقا كبيرا جدا بين مصر وروسيا ، بشأن حل قضايا المنطقة ، وتابع: «نحن نؤكد في ذلك على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ، والحفاظ على وحدة أراضيها ، حيث شهدت السنوات الماضية ، استهداف مفهوم الدولة الوطنية واستعادته».

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن حفظ الأمن لا يكون عن طريق الميليشيات المسلحة ، وإنما عن طريق الجيوش الوطنية والأجهزة النظامية ، لافتا إلى وجود اتفاق بين موسكو والقاهرة بهذا الشأن ، كما أن مصر ضد تقسيم سوريا ودعم الميليشيات المسلحة ، وهي تقف مع الحكومة المركزية والجيش الوطني ، وتقوية مؤسسات الدولة ، ومشاركة جميع الأطياف السورية في الحل السياسي.

واستطرد السفير بسام راضي ، قائلا إن مصر تحارب الإرهاب عملياتيا مثل عملية سيناء ، لكنها تحارب كذلك الفكر المتطرف ، عن طريق مبادرات موازية ، مثل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للثورة على المفاهيم المغلوطة وانحرافها عن صحيح الدين.