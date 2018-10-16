بوتين والسيسي يتجولان على كورنيش الواجهة البحرية في سوتشي

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، نظيره عبدالفتاح السيسي في مدينة سوتشي الساحلية ، حيث تجولا على الكورنيش المطل على البحر الأسود ، وتحدثا إلى المواطنين الروس.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، انتظر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الهواء النقي 5 دقائق ، وذلك قبل أن يستقبله بحرارة ، ويدعوه لجولة على الكورنيش ، وخلال جولتهما ، سأل الرئيس فلاديمير بوتين ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عما إذا كان يحب طقس مدينة سوتشي ، حيث كانت درجة الحرارة تبلغ 18 درجة مأوية ، فرد الرئيس السيسي عليه بابتسامة.

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وسأل الرئيس فلاديمير بوتين ، نظيره عبد الفتاح السيسي ، كيف قضى يومه في موسكو ، فأخبره الرئيس السيسي ، بأنه اجتمع مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف ، والتقى كذلك رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ، ووضع إكليلا من الزهور عند قبر الجندي المجهول.

وفي طريقهما إلى المطعم ، التقى الرئيسان بوتين والسيسي ، المصطافين على الواجهة البحرية ، وسأل الرئيس الروسي المصطافين: «كيف تستجمون؟ ومن أين أنتم؟» ، فأجاب البعض بتهم يعيشون في سوتشي ، بينما قال أحدهم إنه جاء من موسكو ، وأجاب آخر بأنه قدم من الأورال ، وهنا أبدى السيسي إعجابه بنظيره الروسي فخاطبه قائلا: «أنت تتواصل مع الناس ببساطة كده» ، فابتسم بوتين ردا على سؤال نظيره السيسي ، ثم اصطحب الرئيس فلاديمير بوتين ، ضيفه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعشاء ، في مطعم «فيسوتا 5642».