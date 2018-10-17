الإسكان تعلن عن الجهة المسؤولة لتحديد تعريفة المياه والصرف الصحي

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صرحت نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق المهندسة “راندة المنشاوي”، هي رئيس وحدة إدارة المشروعات PMU “إن دور الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي غير مقتصر فقط على متابعة محطات المياه ومراقبة عملها بكفاءة، ولكن يتضمن العمل على تطوير نظم المعلومات الموحدة لخدمات المياه والصرف الصحي.

وأكد أن من مسؤوليات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي أيضا العمل على إعداد الدراسات الخاصة بتحديد تعريفة المياه والصرف الصحي سواء كان للاستهلاك الصناعي، أو الاستهلاك التجاري أو الاستهلاك المنزلي بما يعمل على المحافظة على استدامة توفير خدمات مياه الصرف الصحي ومياه الشرب.

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وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي قائلة “إن تلك المهام التي يقوم بها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ما تم التأكيد عليه خلال العمل على إعداد المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في مناطق الريف القائم على النتائج SPSSP – P FOR R”.

وأضاف أنه تم الأخذ في الاعتبار التعريفة الاقتصادية، وكذلك التعريفة الاجتماعية التي تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري.

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