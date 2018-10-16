المتحدث العسكري: قضينا على 450 إرهابيا ودمرنا 1200 عبوة ناسفة في «سيناء 2018»

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قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة ، العقيد تامر الرفاعي ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن العملية الشاملة «سيناء 2018» تحقق أعلى درجات النجاح والتقدم ، لافتا إلى نجاحها في استهداف قيادات للعناصر الإرهابية ، فضلا عن تدمير البؤر الإرهابية والبنية التحتية لها كافة.

وخلال حواره المذاع على قناة «العربية» ، أضاف العقيد تامر الرفاعي ، أنه منذ بدء العملية الشاملة «سيناء 2018» وحتى الآن ، تم استهداف أكثر من 450 إرهابيا ، فضلا عن تدمير أكثر من 1200 عبوة ناسفة ، ونحو 900 عربة ، و1000 دراجة نارية ، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 240 مزرعة للنباتات المخدرة ، ونحو 118 طنا من المواد المخدرة ، و24 مليون قرص مخدر.

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وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة ، أنه حتى الآن نجحت القوات المسلحة ، بالتنسيق والتعاون مع الشرطة المدنية ، في تدمير مراكز الإرهاب وتصفية القيادات الإرهابية ، إضافة إلى تأمين الانتخابات الرئاسية وغيرها ، مثل تأمين الشاحنات التي تصل إلى أهالي شمال سيناء ، وهي محملة بالمواد التموينية وغيرها من احتياجات الأهالي في المحافظة.

وتابع العقيد تامر الرفاعي ، أن الحفاظ على حياة المدنيين ، كان السبب الرئيسي في إطالة أمد المعركة في شمال ووسط سيناء ، موضحا أن القوات المسلحة ملتزمة بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين ، إضافة إلى الحفاظ على المعايير الخاصة بحقوق الإنسان.

وزاد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة ، أن قوات حرس الحدود تغطي الحدود كافة ، كما تنفذ دوريات وكمائن مخططة وغير مخططة ، فضلا عن دعم القوات الجوية لاستهداف عمليات التهريب ، وإغلاق القوات البحرية لسواحل البحر الأحمر والمتوسط.

واستطرد العقيد تامر الرفاعي ، أن العملية الشاملة «سيناء 2018» ، تهدف إلى قطع كل سبل التمويل على الجماعات الإرهابية من الاتجاهات كافة ، ورصد أي عمليات تهريب على الحدود ، موضحا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، مكلفة بـ310 مشروعات في مجالات مختلفة ، بتكلفة قدرها 195 مليار جنيه ، حيث تم الانتهاء من 145 مشروعا ، وجار تنفيذ 165 مشروعا آخر.

وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة ، أنه تم تنفيذ 9 طرق بأطوال 460 كيلو ، وجار تنفيذ 15 طريق بأطوال 1462 كيلو ، وفي مجال الإسكان ، فإن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، مكلفة بإنشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 بيت بدوي ، حيث تم الانتهاء من 1200 وحدة لمدينة المساعيد ، و6972 وحدة في جنوب سيناء ، و12266 في مدينة الإسماعيلية الجديدة.