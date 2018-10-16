الطيب يلتقي البابا فرنسيس في إيطاليا: بابا الفاتيكان رمز للتسامح والاعتدال

Advertisements

التقى فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، ورئيس مجلس حكماء المسلمين ، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، وذلك ضمن زيارة شيخ الأزهر الحالية إلى إيطاليا.

وخلال اللقاء ، أعرب فضيلة شيخ الأزهر ، عن سعادته البالغة بلقائه الودي ، الذي يجمعه بـ«أخيه وصديقه» البابا فرنسيس ، قائلا إنه يجسد نموذج رجل الدين المتسامح والمعتدل ، والمهموم بقضايا ومعاناة الفقراء والمستضعفين والمشردين ، وهو أمر يشاطره الأزهر الشريف الاهتمام به ، كونه يمثل جوهر تعاليم الأديان ، التي نزلت من أجل خير البشر وسعادتهم ، ومن أجل حثهم على التراحم والتعاطف فيما بينهم.

Advertisements

بدوره ، أعرب البابا فرنسيس خلال استقباله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، عن تقديره لتلك الزيارة الودودة من شيخ الأزهر الشريف ، كما هنأه بتكريمه من جامعة بولونيا ، وهي واحدة من أقدم وأعرق جامعات أوروبا.

وأكد بابا الفاتيكان ، تقديره للدور المهم الذي يؤديه شيخ الأزهر الشريف ، في دعم قيم السلام والحوار عبر العالم ، موضحا أن الفاتيكان يتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع الأزهر الشريف ، حيث إن العالم في حاجة لجهود من يشيدون جسور التواصل والحوار ، وليس لمن يبنون جدران العزلة والإقصاء.