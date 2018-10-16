الحكومة: نسعى لإنشاء 4500 مصنع وفقا لتعليمات السيسي

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري ، المستشار نادر سعد ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تفقد عددًا من المصانع الخاصة ، خلال جولته في محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، في برنامج “صالة التحرير” ، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية ، أوضح المستشار نادر سعد ، أن الحكومة المصرية تسعى إلى توسيع قاعدة المستثمرين في مصر ، حيث يتم إنشاء 4500 مصنع في محافظات الجمهورية كافة ، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن الحكومة بحاجة إلى إنشاء عدد من المصانع ، لاستغلال إنتاج مناطق الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد ، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء ، التقى مستثمرا هنديا قبل أيام ، لاستعراض خطته في استثمار 500 مليون دولار خلال العامين المقبلين ، بهدف إنشاء 4 فروع هايبر ماركت ، فضلًا عن تأسيس مناطق لوجيستية لتصدير الأسماك إلى أوروبا.