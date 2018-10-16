تعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ، وصل إلى 7 مليارات دولار ، وأضاف: «هذا الرقم يعكس قوة العلاقات بين مصر وروسيا».

وخلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي ، المذاع على قناة «روسيا اليوم – RT» ، أوضح السفير بسام راضي ، أن هناك العديد من مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو ، بينها مشروع محطة الضبعة النووية ، فضلا عن وجود مشروعات أخرى في محور قناة السويس ، وفي منطقة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية الروسية.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن جهود الدولة المصرية وملفات الإصلاح الاقتصادي ، ساهمت في تغيير المشهد الذي مرت به مصر ، خلال السنوات السابقة ، من دولة مهددة بالانهيار ، وبوضع أمني غير مستقر ، إلى وجود استقرار وأمن حقيقي ، ودولة ثابتة الأركان ، فضلا عن وجود إصلاح وتنمية ومشروعات قومية عملاقة ، ومؤشرات اقتصادية إيجابية بشهادة عالمية ، وهو ما تم في زمن قياسي.

ولفت السفير بسام راضي ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعد الشعب المصري بأنه سوف يجد فارقًا كبيرًا ، بحلول يوم 30 يونيو من العام 2020 ، وسوف يجد كذلك دولة بملامح جديدة.