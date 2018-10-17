السيسي وبوتين يبحثان استئناف الرحلات الجوية للمنتجعات السياحية المصرية

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قال يوري أوشاكوف ، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ، والمصري عبد الفتاح السيسي ، والمقرر عقدها اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في مدينة سوتشي الساحلية ، سوف تشهد بحث استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا ، بما في ذلك الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية «شرم الشيخ» و«الغردقة».

وفي تصريحات للصحفيين ، أضاف يوري أوشاكوف ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، يعتزم كذلك مناقشة بناء محطة الضبعة النووية في مصر ، فضلا عن إنشاء منطقة صناعية روسية.

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ظهر أول أمس الإثنين إلى العاصمة الروسية موسكو ، في زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية ، تستغرق 3 أيام ، التقى خلالها رئيس الوزراء الروسي ، ديمتري ميدفيديف ، وألقى كلمة أمام مجلس الدوما الروسي ، تحدث فيها عن عمق العلاقات بين القاهرة وموسكو ، في الذكرى الـ75 لانطلاقها ، كما تناول العشاء وتجول على الواجهة البحرية في مدينة سوتشي الساحلية ، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.