اليوم.. السيسي وبوتين يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

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قال رئيس الوزراء الروسي ، ديمتري ميدفيديف ، إن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ، والروسي فلاديمير بوتين ، سوف يوقعان اليوم الأربعاء ، الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا ، خلال القمة التي سوف تعقد بينهما ، في منتجع سوتشي الساحلي في روسيا.

وأوضح رئيس الوزراء الروسي ، أن الاتفاقية المنتظر توقيعها ، سوف تمثل مرحلة جديدة في تطوير العلاقات الروسية المصرية الودية ، لافتا إلى أن روسيا ومصر ، تتمتعان بعلاقات مميزة وخاصة ، كما وصف مصر بأنها الشريك الرئيسي لموسكو في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ظهر أول أمس الإثنين إلى العاصمة الروسية موسكو ، في زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية ، تستغرق 3 أيام ، التقى خلالها رئيس الوزراء الروسي ، ديمتري ميدفيديف ، وألقى كلمة أمام مجلس الدوما الروسي ، تحدث فيها عن عمق العلاقات بين القاهرة وموسكو ، في الذكرى الـ75 لانطلاقها ، كما تناول العشاء وتجول على الواجهة البحرية في مدينة سوتشي الساحلية ، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.