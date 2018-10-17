محافظ أسيوط يخصص 55 مليون جنيه لتطوير طريق مسار رحلة العائلة المقدسة

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كشف اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أنه قد تم تخصيص ميزانية نحو 55 مليون جنيه، تهدف لتوسعة ورصف وتطوير الطرق المؤدية لدير المحرق بالقوصية إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، حيث تم الانتهاء من عمل الدراسات والابحاث والرسوم الهندسية، ويجرى الآن طرح الأعمال لبدء التنفيذ الفعلى فى أسرع وقت، يأتي هذا فى إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات والطرق بمحطات رحلة العائلة المقدسة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بالحفاظ على الإرث الإنسانى ولتحقيق التنمية والسياحة المستدامة .

حيث ذكر المحافظ اللواء جمال نور الدين، خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، الموافق 17 أكتوبر، أن المحافظة تحظى بوجود محطتين من مسار رحلة العائلة المقدسة بدير السيدة العذراء بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية، وذلك ضمن 25 موقعا لرحلة العائلة المقدسة بمصر بطول 3500 كيلو متر قطعتها العائلة المقدسة ذهابا وإيابا.

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وأكد “نور الدين” أن إحياء هذا المسار للعائلة المقدسة، هو بمثابة محاولة تنمويةللحفاظ على إرث إنسانى ملكيته للإنسانية، لافتا إلى أن التطوير المنشود يشمل توفير جميع الخدمات والمرافق لتلك المحطات ورصف الطرق المؤدية الى المزارات الدينية والأماكن الأثرية الهامة وإزالة جميع الاشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والفرعية، نظرا لقيمتها التاريخية والدينية الكبيرة ولأنها تعد مقصدا للسياح والحجاج المسيحيين من جميع أنحاء العالم، كذلك لأهمية تعظيم الاستفادة من تلك المناطق السياحية الهامة والترويج السياحى لها .

ومن ناحيتها، أكدت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم رصد 55 مليون جنيه لتطوير طريق مسار رحلة العائلة المقدسة باسيوط، وانه جار استكمال أعمال الصيانة والرصف للطرق الواقعة فى مسار رحلة العائلة المقدسة منها وتوسيع الطريق بداية من أول فم ترعة القوصية أول طريق الدير ومير حتى عذبة أنطون، وجارى طرحه بالاضافة الى توسعة الطريق على ترعة القوصية لمسافة 3 أمتار وعمل سور حضارى للطريق.

هذا بالإضافة عن رفع كفاءة عدد من الطرق المؤدية إلى دير السيدة العذراء مريم “الدير المحرق” بالقوصية منها إنشاء طريق جديد بين قريتى “كاروت” و”مير” بالظهير الصحراوى الغربى بطول 1 كيلو متر وتبلغ تكلفته 1.5 مليون جنيه وهو يختصر المسافة من الطريق الصحراوى الغربى إلى الدير المحرق من 7 كيلو متر إلى 1 كيلو متر”.

واشارت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، إلى أن محافظة أسيوط تتبنى خطة تهدف لزيادة أعداد الوفود السياحية والزائرين للمحافظة وتوفير كل سبل الراحة لهم والذى يتجاوز أعدادهم أكثر من 4 ملايين زائر من المصريين والأجانب خلال الاحتفالات وطوال أيام العام.