التخطيط: نستهدف وصول دخل المواطن لـ 6 آلاف دولار عام 2023

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ذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، أن الحكومة تضع نصب أعينها النهوض بمستوى دخل المواطن المصري، ولهذا فإن الخطة الخمسية للدولة تستهدف الوصول بمعدل دخل الفرد المصرى إلى 6 آلاف دولار بحلول عام 2023، وهو نهاية الخطة متوسطة المدى للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الحكومة تهتم بشكل كبير بتحسين مستوى دخل الأفراد فى مصر.

وأضافت هالة السعيد، فى تصريحات صحفية لها، اليوم الأربعاء، الموافق 17 أكتوبر، إن تحسين مستوى دخل الفرد فى مصر يأتي على رأس أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وكذلك الخطة الاقتصادية متوسطة المدى 2018/2019- 2022/2023.

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كذلك شددت “السعيد” على أنه لتحقيق الوصول بمعدل دخل الفرد المصرى إلى 6 آلاف دولار بحلول عام 2023، يتطلب عددا من الشروط والضوابط المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادى والسكانى.

ولفتت “السعيد” إلى أن الحكومة تعتمد فى خطتها الحالية على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تنعكس على المواطن بشكل مباشر، ويأتي ذلك من خلال إصلاحات هيكلية بمختلفة القطاعات التى تحقق نمو اقتصاديًا سريعًا ينعكس بعد ذلك على دخل المواطن ليصل فى النهاية إلى المستهدف والمقدر بـ6 آلاف دولار سنويًا بحلول 2022-2023.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الوصول لارتفاع قيمة دخل المواطن المصرى لـ 6 آلاف جنيه، يتطلب ضبط معدل النمو السكانى وخفضه إلى 2% والحدة من الزيادة السكانية مع العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7- 7.5% بنهاية الخطة متوسطة المدى وبالتالى ينعكس ذلك على معيشة المواطن المصرى.