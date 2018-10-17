السيسي وبوتين يشهدان توقيع اتفاقيات شراكة بين مصر وروسيا

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا ، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين ، بشأن المشاورات السياسية والاستراتيجية.

وكذلك ، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ط ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ، توقيع العدد من الاتفاقيات المشتركة بين القاهرة وموسكو.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه الشكر للقيادة الروسية ، على ما وجده من كرم الضيافة والود والترحاب الشديد ، خلال زيارته إلى روسيا ، والتي بدأت أول أمس الإثنين ، التقى خلالها رئيس الوزراء الروسي ، ديمتري ميدفيديف ، وألقى كلمة أمام مجلس الدوما الروسي ، تحدث فيها عن عمق العلاقات بين القاهرة وموسكو ، في الذكرى الـ75 لانطلاقها ، كما تناول العشاء وتجول على الواجهة البحرية في مدينة سوتشي الساحلية ، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.