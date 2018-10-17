«الضبعة النووية» و«المنطقة الاقتصادية الروسية».. أبرز الملفات على طاولة مباحثات السيسي وبوتين

منذ 41 دقيقة أخبار مصر
«الضبعة النووية» و«المنطقة الاقتصادية الروسية».. أبرز الملفات على طاولة مباحثات السيسي وبوتين

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الشكر للقيادة الروسية ، على ما وجده من كرم الضيافة والود والترحاب الشديد ، خلال زيارته إلى روسيا.

وخلال مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في منتجع سوتشي الساحلي ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن المباحثات التي أجراها مع الزعيم الروسي على مدار يومين كانت جيدة ، حيث ناقشا ملفات ، بينها عودة السياحة الروسية مرة أخرى عبر خطوط الطيران المباشر إلى شرم الشيخ والغردقة وغيرها ، ومناقشة المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة العملاقة ، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية ، والمنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس.

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الشكر إلى روسيا ، بما يليق بعمق العلاقات الممتدة إلى 75 عاما ، ووجّه الشكر أيضا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، على مواقفه الداعمة لمصر.

بدوره ، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في روسيا ، موضحا أنه ناقش مع السيسي أمس فى جو غير رسمي ، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية المشتركة ، فضلا عن مكافحة خطر الإرهاب العالمي.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ، أن العلاقات المصرية الروسية تتمتع بقوة كبيرة ، وأن روسيا احتفلت في شهر أغسطس الماضي ، بمرور 75 عاما على بدء العلاقات ، وزاد أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شملت كذلك العلاقات الاقتصادية ، حيث ارتفعت نسبة معدل التبادل التجاري حتى منتصف 2018 بنسبة 20%.

وأضاف الرئيس الروسي ، أن القاهرة وموسكو يعملان حاليًا على تطوير التعاون في مجالات الصناعة ، حيث تحدث عن مشروعات الضبعة النووية ، وعن المدينة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس ، وغيرها من المشروعات الصناعية العملاقة ، مؤكدا وجود تواصل دائم بين الدولتين ، لمتابعة القضايا والملفات المشتركة عبر فاعلية (2 +2).