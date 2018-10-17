السيسي وبوتين يقفان دقيقة حدادا على أرواح ضحايا القرم ويبحثان التعاون الاقتصادي

منذ 51 دقيقة أخبار مصر
السيسي وبوتين يقفان دقيقة حدادا على أرواح ضحايا القرم ويبحثان التعاون الاقتصادي

عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ، والروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، مؤتمرا صحفيا مشتركا بينهما ، بعد انتهاء مباحثاتهما المشتركة التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتنمية العلاقات الاقتصادية ، ومكافحة الإرهاب في العالم.

من جانبه ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن موسكو تسعى إلى استنئاف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ في وقت قريب ، موضحا أن القاهرة تبذل كل ما في وسعها ، بهدف استقبال الرحلات الجوية الروسية.

وفي سياق متصل ، أعرب فلاديمير بوتين ، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا حادث القرم الإرهابي ، الذي راح ضحيته أكثر من 13 شخصا ، كما دعا الحضور في المؤتمر الصحفي ، إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا.

وكذلك ، أعرب الرئيس الروسي عن أمله ، في أن تدفع اتفاقية الشراكة مع مصر ، نحو زيادة التعاون الثنائي بين مصر وروسيا ، في المجالات كافة ، لافتا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بشكل ملحوظ مؤخرا ، ما تمثل في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد.

وأضاف فلاديمير بوتين: «لدينا خبرة جيدة في مجالي النفط والغاز ، وهناك صادرات روسية لمصر من المنتجات البترولية ، نحن نهدف لزيادة التعاون مع مصر في هذا المجال» ، وزاد: «علينا الاهتمام أكثر بما يحدث في إدلب ، أخبرنا أصدقاءنا المصريين بمضمون الاتفاقات بين روسيا وتركيا في هذا الشأن ، وروسيا ومصر ستواصلان جهودهما حتى عودة الاستقرار والأمن في ليبيا ، وعودة سيادة الدولة».

وتابع الرئيس الروسي ، قائلا إن مصر سوف ترعى الاتحاد الإفريقي في العام 2019 ، متمنيا النجاح للمصريين ، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما أعرب عن طموحه في أن تساعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ، على تكثيف التعاون بين روسيا والدول الإفريقية ، كما أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم ، سوف تساهم في تعزيز علاقات البلدين.

وأكد بوتين ، أن المباحثات مع السيسي جرت في جو مكثف وفاعلي جدا، موضحا: «التقينا أمس في جو غير رسمي وتطرقنا لموضوعات عدة ، واليوم استمرت مباحثاتنا عن الثنائية والأوضاع في الشرق الأوسط وفي العالم كله ، العلاقات مع مصر تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

وأضاف الرئيس الروسي: «وقعنا مع السيسي اتفاقية شراكة شاملة واستراتيجية ، تنص على تعميق العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية» ، متابعا: «تقدم روسيا صادراتها إلى مصر وبينها القمح ، وترحب برغبة مصر في توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوراسي ، ونتمنى أن تفتح هذه الاتفاقية مجال زيادة التبادل التجاري» ، كما أشار إلى اتفاقية كبيرة بقيمة مليار و300 مليون يورو ، لشراء 1300 عربة قطار لمصر.