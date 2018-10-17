طقس بارد وشبورة مائية.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون مائل للحرارة جنوبا خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب توقعات خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على أقصى الغرب ، وتكون مثيرة للأتربة والرمال.

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وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس ، الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة 21 28

وسط الدلتا 20 27

الإسكندرية 20 28

بلطيم 21 29

مطروح 17 28

السلوم 19 30

سيوة 21 34

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 16 28

رفح 16 28

الإسماعيلية 18 28

السويس 19 29

رأس سدر 20 28

نخل 13 26

نويبع 22 28

طابا 20 26

سانت كاترين 11 24

الطور 23 28

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 23 31

مرسى علم 23 30

الفيوم 20 29

بني سويف 20 29

المنيا 18 29

أسيوط 18 30

سوهاج 19 31

قنا 20 32

الأقصر 20 33

أسوان 21 33

أبو سمبل 22 34

الوادي الجديد 21 33

شلاتين 23 32

أبو رماد 24 31

رأس حدربة 24 30

حلايب 24 30