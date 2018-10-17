بعد انتهاء زيارته لروسيا.. السيسي يغادر سوتشي إلى القاهرة

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غادر الرئيس عبدرالفتاح السيسي ، قبل قليل ، مدينة سوتشي الساحلية ، في ختام زيارته الرسمية إلى روسيا ، والتي استغرقت 3 أيام ، عقد خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، حيث أكدا فيه تطابق وجهات نظر مصر وروسيا ، إزاء العديد من الملفات الإقليمية ، فضلا عن أهمية التوصل إلى حلول سلمية ، لأزمات المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ، والروسي فلاديمير بوتين ، عزمهما توسيع مجالات التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو ، في المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتعليمية والثقافية ، بما يسهم في انطلاق وزيادة التعاون بين مصر وروسيا ، نحو آفاق جديدة.

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وخلال زيارته إلى روسيا ، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ، بشأن دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا ، كما عقد الرئيس السيسي ، اجتماعا مع رئيس الاتحاد الأوراسي الاقتصادي ، بشأن إمكانية انضمام مصر إلى الاتحاد ، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك ، كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي ، الذي يعد الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي.