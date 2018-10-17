الجمعة.. انقطاع مياه الشرب عن 18 منطقة في شبرا الخيمة

منذ 38 دقيقة أخبار مصر
الجمعة.. انقطاع مياه الشرب عن 18 منطقة في شبرا الخيمة
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة شبرا الخيمة ، الجمعة المقبل الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرًا ، وحتى الساعة الرابعة فجر السبت.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، أن قطع المياه يأتي بسبب أعمال ربط خط 600 مم بخط 1500 مم بشارع أحمد عرابي ، بهدف زيادة تغذية مناطق «أم بيومي ، بيجام ، منطي ، حوض العمدة ، حوض القنطرة ، أرض الحافي ، عزبة رستم ، إبراهيم بك ، التعاون ، السعادة ، أرض الجنينة ، مدينة بدر ، ابن الحكم ، محمد كامل ، منشية عبدالمنعم رياض ، المنشية الجديدة ، عزبة رستم شرق ، والوحدة العربية».

وفي بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، المواطنين ، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

بدوره ، أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، المهندس مصطفى مجاهد ، أن الشركة سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة ، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.