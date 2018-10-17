الجمعة.. انقطاع مياه الشرب عن 18 منطقة في شبرا الخيمة

Advertisements

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة شبرا الخيمة ، الجمعة المقبل الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرًا ، وحتى الساعة الرابعة فجر السبت.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، أن قطع المياه يأتي بسبب أعمال ربط خط 600 مم بخط 1500 مم بشارع أحمد عرابي ، بهدف زيادة تغذية مناطق «أم بيومي ، بيجام ، منطي ، حوض العمدة ، حوض القنطرة ، أرض الحافي ، عزبة رستم ، إبراهيم بك ، التعاون ، السعادة ، أرض الجنينة ، مدينة بدر ، ابن الحكم ، محمد كامل ، منشية عبدالمنعم رياض ، المنشية الجديدة ، عزبة رستم شرق ، والوحدة العربية».

Advertisements

وفي بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، المواطنين ، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

بدوره ، أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، المهندس مصطفى مجاهد ، أن الشركة سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة ، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.