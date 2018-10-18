بمناسبة احتفالات أكتوبر.. القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس بشمال سيناء

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يفتتح قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، الموافق 18 أكتوبر، أربعة مدارس بشبه جزيرة سيناء، للتعليم الأساسى لخدمة عدد من التجمعات البدوية والقرى النائية بنطاق مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء شملت مدرسة الشهيد العميد أركان حرب أحمد محمد عبدالله الكفراوى بقرية أل جرير، ومدرسة الشهيد الرقيب أول أحمد رضا عبدالحكيم ناصف بقرية الروضة، والتى أقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى .

يأتي هذا بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتزامنا مع احتفالات الشعب المصرى وقواته المسلحة، بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، واستمرارا لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع القطاع المدنى لتطوير المنظومة التعليمية بشبه جزيرة سيناء.

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جدير بالذكر أن كل مدرسة من الأربعة تضم عدد 8 فصول تعليمية للتعليم الأساسي، وهي مزودة بكافة الأنشطة التعليمية والخدمية من ملاعب رياضية مجهزة وقاعة للحاسب الآلى ومكتبة ومعامل وغرف للأنشطة المدرسية والمكاتب الإدارية واستراحة للمعلمين المغتربين مجهزة بكافة الأجهزة ومتطلبات الإعاشة المتكاملة، حيث تعد نموذج للمدرسة المتطورة القادرة على تقديم منظومة تعليمية تتناسب مع الجهود الطموحة لتطوير التعليم وخلق أجيال جديدة قادرة على استيعاب متغيرات العصر والارتقاء بالطبيعة الديموجرافية فى تلك المناطق .

ومن ناحيته، حرص قائد قوات شرق القناة، على نقل تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى أعضاء هيئة التدريس وعدد من شيوخ القبائل والعواقل بمحافظة شمال سيناء، مؤكدا حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات المتاحة لدعم مقومات التنمية الحضارية لخدمة أبناء سيناء .

المدارس الجديدة التي تم افتتاحها، هي مدرستين للتعليم الأساسى بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء هما مدرسة الشهيد النقيب وليد عاطف عبد العال صديق بقرية أبوصوان والتى أقامتها قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع أحد المستثمرين، ومدرسة الشهيد المقدم محمود طلعت محمود بقرية وادي الحاج والتى تم تنفيذها بالتعاون مع جامعة القاهرة .

وعبر أهالى تلك المناطق عن اعتزازهم وتقديرهم لجهود القوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان للمواطنين واقتلاع جذور التطرف والإرهاب بسيناء إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائهم معربين عن تطلعهم للمزيد من الجهود نحو المضى قدما لتحقيق ركائز التنمية الشاملة فى كافة ربوع سيناء .

وحضر مراسم افتتاح المدارس قائد الجيش الثالث الميدانى وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء .