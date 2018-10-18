في ذكرى نصر أكتوبر.. القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس في سيناء

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افتتح قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، 4 مدارس للتعليم الأساسي ، بهدف خدمة بعض التجمعات البدوية والقرى النائية ، في نطاق مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

المدارس التي افتتحها قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، هي مدرسة الشهيد العميد أركان حرب أحمد محمد عبد الله الكفراوي ، في قرية آل جرير ، ومدرسة الشهيد الرقيب أول أحمد رضا عبد الحكيم ناصف ، في قرية الروضة ، والتي بنتها القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر ، واستمرارا لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع القطاع المدني ، بهدف تطوير المنظومة التعليمية في شبه جزيرة سيناء.

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وكذلك ، افتتح قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ، مدرستين للتعليم الأساسي في مركز ومدينة نخل في وسط سيناء ، وهما مدرسة الشهيد النقيب وليد عاطف عبد العال صديق ، في قرية أبو صوان ، والتي بنتها قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع أحد المستثمرين ، ومدرسة الشهيد المقدم محمود طلعت محمود ، في قرية وادي الحاج ، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع جامعة القاهرة.

المدارس التي تم افتتاحها اليوم ، تضم كل واحدة منها 8 فصول تعليمية للتعليم الأساسي ، مزودة بأنشطة تعليمية وخدمية ، ملاعب رياضية مجهزة ، قاعة للحاسب الآلي ، مكتبة ، معامل ، غرف للأنشطة المدرسية والمكاتب الإدارية ، استراحة للمعلمين المغتربين مجهزة بالأجهزة ومتطلبات الإعاشة المتكاملة.

وتعد المدارس الجديدة ، نموذجا للمدرسة المطورة القادرة على تقديم منظومة تعليمية ، تتناسب مع الجهود الطموحة لتطوير التعليم وخلق أجيال جديدة ، قادرة على استيعاب متغيرات العصر والارتقاء بالطبيعة الديموجرافية في المناطق والتجمعات البدوية.

من جانبه ، نقل قائد قوات شرق القناة ، تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، إلى أعضاء هيئات التدريس وشيوخ القبائل والعواقل في محافظة شمال سيناء ، وأكد لهم حرص القوات المسلحة على توفير الإمكانات المتاحة لدعم مقومات التنمية الحضارية ، بهدف خدمة أبناء سيناء.