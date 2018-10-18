الإسماعيلية توافق على إنشاء مصنع جديد لـ«مشابك الغسيل»

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أعلن محافظ الإسماعيلية ، اللواء حمدي عثمان ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، موافقة اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم 540 لسنة 2018 ، برئاسة محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة ، على إقامة 3 مشروعات استثمارية جديدة في المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية ، بتكلفة استثمارية قدرها 1.5 مليون جنيه.

المشروعات الجديدة تشمل إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مشابك غسيل خشبية ، ومصنع آخر لتصنيع البلاط ، والمصنع الثالث لإنتاج الكواشف المعملية ، حيث تتيح المشروعات الجديدة ، 31 فرصة عمل لأبناء محافظة الإسماعيلية.

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قال ذلك ، مدير إدارة الاستثمار في محافظة الإسماعيلية ، هدى عبد العزيز ، مؤكدة أن الموافقة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمار إلى محافظة الإسماعيلية ، فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة لأبناء الإسماعيلية.