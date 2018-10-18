وزيرة التضامن: مكافحة المخدرات لا تقل اهمية عن مكافحة الإرهاب

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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي قائلة “إن مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات لا تقل أهمية عن قضية مكافحة الإرهاب، حيث أن الإدمان يساهم في الجرائم الاجتماعية وكذلك العنف الأسري ويساهم في العديد من الحوادث داخل المجتمع”.

وأضافت الوزير خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في وزارة التضامن الاجتماعي حيث أعلن إن مكافحة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة ليست قضية الوزارة وحدها ولكن تعد قضية لأحد عشر وزارة أخرى داخل الدولة المصرية.

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وأوضحت قائلة “إن أهم أوجه حماية الصحة الإنسانية، وهو ما ينعكس من خلال حجم الجهد المبذول من قبل الدولة في برنامج مكافحة فيروس سي، إلى جانب الأرقام المعلن عنها التي توضح حجم الإنجاز المبذول”.

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